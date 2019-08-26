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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اتفق مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على مبادئ اتفاق تجارة من المرجح توقيعه الشهر المقبل، في نيويورك.
وقال روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي، إن الاتفاق، الذي تم توقيعه اليوم الأحد 25 أغسطس/آب، سيفتح الأسواق أمام سلع تتجاوز قيمتها السبعة مليارات دولار، بحسب وكالة “رويترز”.
ولفت إلى أنه يغطي الزراعة والرسوم الصناعية والتجارة الرقمية.
وقال الرئيس الأمريكي إن رئيس الوزراء الياباني، وافق على أن تشتري اليابان فائض إنتاج الذرة الأمريكي.
وعن احتمال شراء الذرة الأمريكية، أوضح رئيس الوزراء الأمريكي، إن مثل تلك المشتريات سيقوم بها القطاع الخاص.
ونشرت صفحة البيت الأبيض على “تويتر”، إن أمريكا تصدر لحوم أبقار بقيمة ملياري دولار لليابان، مشيرة إلى أن ذلك سوف يسمح للولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية أقل، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أكثر فعالية في التعاملات التجارية مع العالم.
ولفت البيت الأبيض إلى قول ترامب أن الولايات المتحدة سوف تشتري فائض الذرة من اليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي و الياباني يتفقان على مبادئ اتفاق تجارة خلال قمة “السبع الكبار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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