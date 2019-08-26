مكافحة 200 هكتار من جراد ساري الليل بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات بولاية الجزيرة، عبدالمنعم حسن خليفة، يوم الأحد، عن مكافحة جراد ساري الليل في مساحة 200 هكتار على أشجار اللعوت والسنط وشجيرات مختلفة بمنطقة شرق الرهد.

وقال خليفة بحسب وكالة السودان للأنباء، إن عملية المكافحة نفذها فريق مكون من مهندس فني وعامل مكنة و4 عمال يومية وعربة لاندكروزر مزوَّدة برشاشة (W.B) و2 رشاشة (Fog)، إضافة إلى 4 عفارات بموتور، مشيراً إلى أن نسبة المكافحة بلغت 98%.