بريطانيا تعلن اعتماد إجراءات أمنية مشددة في المطارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، اعتمادها إجراءات أمنية جديدة في المطارات تهدف لتسهيل عملية فحص الأمتعة اليدوية وتقليص مدة مرور المسافرين عبر المنطقة الأمنية.

وقال وزير النقل والمواصلات البريطاني، غرانت شابس، في تصريح صحفي، إن الإعلان عن تاريخ دخول الإجراءات حيز التنفيذ سيتم قريبا وبشكل تدريجي.

وأضاف أن تلك الإجراءات تعتمد على أجهزة مسح ضوئي متطورة، مزودة بتكنولوجيا مماثلة لتلك التي يتم استخدامها حاليا في أجهزة الكشف الطبي.

وأوضح شابس أن هذه التقنية ستسمح بوقف العمل بالإجراءات القديمة، التي يتم من خلالها إجبار المسافرين على عدم حمل أكثر من 100 ميلليلتر من المواد السائلة وفصلها في أكياس بلاستيكية شفافة.

وأشار إلى أنه سيتم السماح للمسافرين بالإبقاء على هواتفهم الذكية والكومبيوترات المحمولة مع باقي أمتعة اليد، دون الحاجة لفحصها بشكل منفرد.

وأفاد وزير النقل والمواصلات بأن كل ذلك سيؤدي إلى تقليص مدة المراقبة التي يخضع لها المسافرون في المنطقة الأمنية قبل صعودهم الطائرة.

وكالات