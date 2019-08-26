شركة المواصلات : إستمرار وصول أسطول البصات الجديدة لميناء بورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقعت شركة المواصلات العامة مساهمة البصات التي تم شراؤها من الخارج مؤخراً والبالغ عددها (400) بص في حل مشكلة المواصلات بشكل كبير.

وكشف عثمان إمام مدير عام الشركة في تصريح لـ(smc) عن وصول كميات كبيرة من البصات إلى ميناء بورتسودان، مؤكداً إستمرار وصول هذه البصات إلى الميناء تباعاً، متوقعاً حل مشكلة المواصلات عقب مزاولة هذه البصات عملها مباشرة.

وأكد إمام إن الإجراءات بالميناء تسير بصورة سريعة وسهلة للفراغ من عمليات التخليص والشحن للبصات إلى الخرطوم.