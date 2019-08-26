إنفراج أزمة الدقيق والخبز 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد إتحاد المخابز إنفراج أزمة الدقيق التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، في وقت كشف فيه عن إنسياب الدقيق وتوفره بالمخابز بالصورة المطلوبة.

وقال يحي موسي عبد القادر رئيس الإتحاد في تصريح لـ(smc) أن الأزمة الأخيرة كانت وراءها عدة عوامل أبرزها شُح الدقيق، بجانب سفر العمالة لقضاء إجازة العيد، فضلاً عن ظروف الخريف، مشيراً إلي وجود مخابز لم تعمل أثناء فترة العيد مما ساهم في تفاقم الأزمة إلي حدِ ما، مؤكداً إنحسار ظاهرة الصفوف بصورة كبيرة.

وأكد موسي إستقرار العمل بالمخابز وتوفر الدقيق بها بالصورة المطلوبة.