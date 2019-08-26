ميلانيا ترامب وبريجيت ماكرون يتذوقان النبيذ الريفي والفلفل الأحمر

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ستغلت ميلانيا ترامب وبريجيت ماكرون وعدد من زوجات رؤساء العالم، انشغال أزواجهن بأعمال قمة “مجموعة السبع الكبار”، لقضاء بعض الوقت الخاص بهن، بعيدا عن الرسميات.
وقامت زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزوجات زعماء العالم الآخرون، بزيارة قرية إسبيليت، اليوم الأحد، وتذوقن الفلفل الأحمر الفرنسي الشهير، وكذلك النبيذ الريفي من إقليم الباسك.
وتشتهر قرية إسبيليت بالفلفل الحار “ديسبيليت”، والذي تم استخدامه في العشاء الذي شاركه قادة مجموعة السبعة في بلدة بياريتس، مساء أمس السبت.
وتناولت زوجات قادة “مجموعة السبع”، طعام الغداء في فيلا أرناجا، التي بناها الكاتب المسرحي الفرنسي الذي كتب “سايرانو دي بيرجيراك”.
وكان مرافقا لميلانيا ترامب وبريجيت ماكرون، آكي آبي، زوجة رئيس الوزراء الياباني، والسيدة الأولى في شيلي سيسيليا موريل، وجيني موريسون، زوجة رئيس وزراء أستراليا، ومالغورزاتا تاسك، زوجة رئيس المجلس الأوروبي.
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