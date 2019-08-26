المهدي لـ”حمدوك”: سنكون سنداً لك خلال الفترة الانتقالية العصيبة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة، عن عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية والاكتفاء بالمشاركة في المجلس التشريعي وحكومات الولايات. وقال نائب رئيس الحزب لـ (سبوتنيك) إن أعضاء الحزب استقبلوا رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك خلال زيارته للحزب بترحاب كبير. وأشار ناصر إلى تأكيدات رئيس الحزب الصادق المهدي، بأن الحزب خلال الفترة الانتقالية لن يشارك في الحكومة، ويجب أن تكون المشاركة للكفاءات والخبرات. وأوضح أن المشاركات الحزبية تقود إلى الكثير من المشاكسات والعقبات، وأنهم يريدون أن تمر تلك المرحلة بوفاق تام بين كل القوى والأحزاب السياسية. ونبه نائب رئيس الحزب إلى أن المهدي أبلغ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بأنهم سيكونون سنداً له خلال المرحلة الانتقالية التي وصفها بالعصيبة والصعبة، وبها الكثير من المشكلات العالقة.