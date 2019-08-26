شح السيولة يعطل عمليات “الكديب” بالنيل الأزرق

الخليج 365 :

أكد الرئيس المناوب لتنظيمات المنتجين بالنيل الأزرق حسابو آدم عبد الرحمن، عن وجود مشكلة حقيقية تواجه الموسم الزراعي بالولاية، خاصة مرحلة الكديب ممثلة في السيولة، وقال لـ(السوداني) إن ولاية النيل الازرق تعتبر من أول الولايات التي بدأت العمليات الزراعية، بسبب هطول الأمطار مبكراً، وتابع أن عملية “الكديب” لا تتحمل أي تاخير، مؤكداً أن كل المزارعين بالولاية يتم تمويلهم عبر البنك الزراعي، وفي حال عدم توفر السيولة تقل الإنتاجية، مبينا أن الولاية توسعت في الزراعة هذا الموسم في محاصيل الصادر (السمسم والقطن وزهرة الشمس والذرة الشامية وفول الصويا)، وذلك بعد توفر الأمن بالولاية، مطالباً كل المسؤولين بالدولة بتوفير السيولة لمرحلة الكديب لأنه (نظافة الحشائش) الكديب تعتبر من المراحل الحرجة في القطاع الزراعي، وعليه يتوقف فشل أو نجاح الموسم الزراعي، مناشداً وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بضخ مبالغ كافية للبنك الزراعي، لمقابلة هذه المرحلة ولإكمال ما بدأ من تمويل.

من جهته اعتبر المزارع بولاية القضارف معاوية عثمان الزرين، أن مرحلة الكديب من المراحل الزراعة المهمة، قال لـ(السوداني) أن الكديب هو “مربط الفرس” وفي حالة فشله ستفشل الزراعة، وأضاف: المزارعين تفاجئوا بعدم وجود سيولة كافية بالبنك الزراعي لهذه المرحلة الحساسة، مؤكدا أن البنك الزراعي بالولاية فشل في تمويل مرحلة الكديب، مشددا على أن الموسم الزراعي مطمئن والأمطار جيدة، داعيا الدولة على رأسها رئيس المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء بالإسراع في توفير سيولة للبنك الزراعي حتى يمول المزارعين لهذه المرحلة الحساسة.