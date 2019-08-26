مطالبات مريخية بإعادة الزلفاني لقيادة الفريق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اشتعلت الاوساط المريخية على التواصل الإجتماعي غضبا بسبب خروج المريخ من البطولة الإفريقية وطالبت جماهير المريخ ضرورة إعادة المدرب الزلفاني لقيادة المريخ في الفترة المقبلة بعد فشل ابراهومة رغم الحشد والزادي البشري الذي يملكه بتواجد افضل اللاعبين في كشف المريخ وتفيد معلومات الصحيفة ان إتجاها قد برز داخل اروقة نادي المريخ بالتفكير في إعادة الزلفاني مرة اخرى.

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