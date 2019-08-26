تشكيلة الكوكي لمباراة ريون سبورت اليوم في الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أفادت مصادر مقربة من مدرب الهلال التونسي نبيل الكوكي انه اختار القائمة التي سوف يدخل بها مباراة اليوم أمام ريون سبورت الرواندي في إياب تمهيدي دوري الأبطال الأفريقي حيث قرر الدفع حسب ما
علم (الموقع) ب يونس الطيب في حراسة المرمى ورباعي خط الدفاع سمؤال ميرغني وحسين الجريف وبويا وفارس عبد الله وثلاثي خط وسط بقيادة ابوعاقلة ونصر الدين الشغيل ونزار حامد ووليد الشعلة وأطهر الطاهر ومحمد موسي الضي في الهجوم
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