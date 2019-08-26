عاجل… قلب دفاع الهلال يكمل اتفاقه مع نادي إماراتي

الخليج 365 : أفادت مصادر عالية الثقة ل (سودانا فوق) ان نادي الطفرة الإماراتي تقدم بطلب للاستفادة من خدمات لاعب الهلال وقلب دفاعه عمار الدمازين وقالت ذات المصادر ان الدمازين أعلن موافقته للعرض ورغبته في الانتقال.

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