نفت وزارة التربية والتعليم السودانية وجود أي اتجاه لتجميد العام الدراسي ، وقال وكيل وزارة التربية والتعليم د. الطاهر حسن الطاهر في تصريحات مؤخرا إنه لا يوجد ما يستدعي التجميد وإن الأيام التي تعطلت فيها الدراسة خلال العام يمكن تعويضها والانتهاء من العام الدراسي كما خُطط له ..
وفيما يتعلق بموعد استئناف الدراسة قال الطاهر بحسب وكالة السودان للأنباء : “المجلس العسكري عندما قرر إيقاف الدراسة لم يحدد موعداً لاستئنافها، ولم يتم إبلاغنا بأي موعد للاستئناف حتى الآن وكل ما يُروج له من معلومات غير صحيحة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر التربية والتعليم تنفي أي اتجاه لتجميد العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.