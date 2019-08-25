مجلس السيادة يعلن حالة الطوارئ في بورسودان بسبب اشتباكات قبلية

وجه مجلس السيادة في السودان، برفع درجة الاستعداد وسط الأجهزة الأمنية، لرصد أي اجتماعات أو لقاءات تعقد لتغذية الصراع، منوهاً إلى أن المجلس كوّن لجنة للتحقيق والتقصي في الحقائق، الشروع في التعويضات وجبر الضرر.
كان المجلس في وقت سابق من اليوم قد أعفى مجلس السيادة السوداني، والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام الدين عبد الفراج، كما أعفى مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، على خلفية الاشتباكات بين بعض المكونات السكانية، التي أسفرت عن مقتل العشرات.
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