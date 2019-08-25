وفاة نائب حاكم ولاية سوباط من جانب المعارضة دول توت

توفي نائب حاكم ولاية سوباط من جانب المعارضة بقيادة رياك مشار ، الدكتور دول توت ، في مستشفي زامبيا بالعاصمة اليوغندية كمبالا ،عن عمر يناهز الـــــــــــ 43 عاماً ، وذلك صباح اليوم الأحد.

وقال حاكم ولاية سوباط من جانب المعارضة، الجنرال جميس باناك ريانق في تصريح لراديو تمازج الأحد، إن نائب الحاكم دول توت كان يعاني من سرطان الكبد لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأضاف باناك “إنتقل إلي جوار ربه نائب حاكم ولاية سوباط الدكتور دول توت بعد صراع مع المرض دام لأشهر ،موته فقد كبير للمجتمع ولكن هذه إرادة الرب”.

وكشف مسؤول المعارضة، أن الترتيبات جارية لإعادة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن للدفن.