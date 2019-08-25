سفراء الاتحاد الاوروبي يؤكدون دعمهم للحكومة الانتقالية

أكد سفراء دول الاتحاد الاوروبي بالخرطوم استعدادهم للعمل مع الحكومة الجديدة ودعم عملية الإصلاح ، لا سيما في مجالات السلام والإصلاح الاقتصادي وسيادة القانون.

جاء ذلك لدى لقائهم اليوم رئيس وزراء الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك وتهنئته بتعيينه وتوقيع الوثيقة الدستورية.

حضر اللقاء سفراء وروساء بعثات الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.