التحالف العربي يعترض 6 صواريخ باليستية حوثية استهدفت السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من صعدة اليمنية، في محاولة لاستهداف أهداف مدنية والمدنيين في جازان السعودية.

وأشار العقيد المالكي، إلى أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأهداف المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، بالطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية، يعكس حجم الخسائر في مقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، والتصدي لهذه الأعمال العدائية والإرهابية ضد الأهداف المدنية والمدنيين بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.