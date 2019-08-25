الخارجية المصرية ترد بشدة على تصريحات حكومة الوفاق الليبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعت الخارجية المصرية الأطراف الليبية إلى اتخاذ موقف واضح للنأي بالنفس عن المجموعات الإرهابية والإجرامية، بخاصة تلك المدرجة على قوائم أصدرها مجلس الأمن.

جاء ذلك بعد بيان أصدرته وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، اعتبر تصريحات مسؤولين مصريين تدخلا في الشأن الداخلي الليبي. روسيا اليوم

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