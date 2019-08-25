شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل “علينا أن نستخدم كل السبل لحل الأزمة الإيرانية سلميا”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تقدم خلال قمة مجموعة السبع بمقترح بشأن إيران، وأشار إلى أنه “لا يمكن لمجموعة الدول السبع أن تعطي تفويضا لأحد بشأن إيران”.

وقال مسؤول إيراني، اليوم الأحد 25 أغسطس/آب، إن طهران ترفض المقترح الفرنسي، الذي تقدم به الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال قمة مجموعة الدول السبع.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول دبلوماسي إيراني، وصفته برفيع المستوى، قوله إن طهران ترفض المقترح الفرنسي، الذي يخرق بشكل صارخ قدرتها في أي مفاوضات.

وقال المسؤول الإيراني: “إيران تطالب بتصدير ما لا يقل عن 700 ألف برميل نفط من اليوم والسماح بنقل الأموال الإيرانية، وسنرى أنها لفتة طيبة من الغرب”.

وتابع “إيران تريد أيضا تصدير المزيد من الغاز الطبيعي إذا نجحت المحادثات، ونعتقد أنها ستنعكس على الخطوات النووية التي تسير فيها طهران”.

ومضى “طهران مستعدة أيضا للمساعدة في ضمان السلامة في الخليج، والمساهمة في تخفيف التوتر في الشرق الأوسط”.

واستطرد المسؤول “لكن لن تناقش إيران أبدا حقها، الذي لا مفر منه، بشأن تخصيب اليوارنيوم أو دورات الوقود النووي في مفاعلاتنا”.