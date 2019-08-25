كرامة وكبرياء !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* جرت العادة واثبتت الأيام أن (الفاشل لا يصاحب الناجحين) ..
* أو بالأصح (الناجح لا يصاحب الفاشلين) ..
* وذلك تماشياً مع مقولة (الطيور على اشكالها تقع) ..
* ولذلك أنا في الغالب أضع (خطين وعلامة استفهام تحت اسم كل مدرب يكون الكاردينال معجباً به أو مقتنعاً به) ..
* أي مدرب الكاردينال مبسوط منو أو سعيد بيهو طوالي أعرف إنو ده مدرب ما عندو حاجة ..
* وأي مدرب يستعجل الكاردينال في اقالته ولا يعجبه تأكد أنه مدرب ناجح وصاحب شخصية وفكر ..
* والله صحي ..
* ولهذا الكوكي في كل الاحوال هو ليس مدرب هلال ..
* وتركيزنا وعشمنا في مباراة اليوم لا علاقة له بالكوكي ولا علاقة له بالكاردينال ..
* نتعشم في نجوم الهلال وجمهور الهلال ..
* وندرك جيدا أن الهلال يخوض المنافسات الآن بدون إعداد بعد أن رفض الكاردينال (بطريقة غير مباشرة) اقامة معسكر للفريق او استجلاب فرق محترمة تلعب معه بغرض التجهيز ..
* وقد لعب الهلال مباراة ودية امام شندي لا غبار عليها قبل أن يأتي ويلعب أمام الحرس الجمهوري في تجربة أفضل منها التمرين ..
* فريق بهذا الإعداد الهش لن يكون قادرا علي تحقيق الحد الادني من تطلعات جماهيره ..
* ولكن ..
* عندما ينزل الهلال أرض الملعب نتناسى كل شئ وندخل وثقتنا كبيرة في تحقيق الفوز ..
* معظم نجاحات الهلال واشراقاته تحققت بهذه النية الصادقة والثقة الكبيرة ..
* حضر الهلال في المواعيد الكبيرة وكان قدر الرهان والتحدي ..
* كرامة الهلال ومكانته السامية تجعل خروجه من التمهيدي عيب وعيب كبير ..
* الأندية الكبيرة حتى عندما تكون منقوصة الاعداد تجدها تلعب من اجل الكرامة والكبرياء ..
* كل كبير يرفض المغادرة من المحطات الصغيرة ..
* ولعل الثورة السودانية العظيمة التي ادهشت العالم قد قدمت الشخصية السودانية بشكل مختلف ..
* الثورة اثبتت شجاعة هذا الشعب وقوته ورجالته ..
* كل الناس تحدثت عن سلمية الثورة ولكن اعتقد أن الثورة توفرت فيها شجاعة تفوق السلمية نفسها ..
* ليس سهلا أن تسقط نظاماً تمكن وحكم (30) سنة ويملك ما يملك من القوات النظامية والمليشيات ..
* ليس سهلا أن تواجه وبصدر عاري أسلحة تستخدم في الحروب والمعارك الضارية ..
* الثورة أعادت بريق الشخصية السودانية ..
* والتركيز علينا كبير ..
* والعالم كلو معجب بنا ..
* ولذلك نريد أن تكون الفرق المشاركة باسم السودان قدر هذا التحدي وقدر هذه المكانة الرفيعة ..
* انتصرنا في ميادين الثورة والرصاص والبمبان ويجب أن ننتصر في العشب الأخضر ..
* نحن الآن كشعب في قمة وحدتنا وقوتنا فلابد أن تواكب الاندية الرياضية هذه الصحوة ..
* والهلال هو قائد ورائد فعليه أن يكون اضافة لنجاحنا الوطني ..
* نحترم فريق ريون ولكن المقارنة بينه والهلال معدومة ..
* تعادلنا معه خارج الأرض والطبيعي أن نفوز عليه (رايح جاي) ..
* لن نعول على الكوكي كثيرا ولكن ننصحه بأن يتيح الفرصة للعناصر الأكثر فاعلية ..
* الكل توقع مشاركة موفق والثعلب وبشة الصغير أساسيين في مباراة الوصل الأخيرة ولكن الكوكي الذي يعشق التعادلات يصر أن يلعب مدافعا ..
* مباراة اليوم لن تحتمل الجبن والخوف ..
* الهلال يلعب بملعبه ووسط جمهوره ..
* الهلال تاريخيا (بخافو منو) فهو لا يخاف ..
* وفقدان الثقة هو أكثر ما يضر فريق الكرة ..
* عندما تفقد عناصر الفريق الثقة في نفسها ستقبل الهزائم من بغاث الفرق ..
* نجدد الثقة في أنفسنا ونلعب بثبات لأن الهلال هيبة بغض النظر عن من يرتدي الشعار ..
* حسين الجريف عليه أن يرتقي لمستوى الهلال ..
* ليس عيبا أن تخطئ ولكن (الرجفة والكبكبة) هي كل العيب ..
* عموماً ثقتنا في جميع اللاعبين لا حدود لها ..
* وننتظر اليوم هلال ناجح وفالح ومنتصر بإذن الله ..
* ومؤكد أن دور جماهير الهلال لا يقل كثيراً عن دور اللاعبين ..
* كلمة الجمهور اليوم مؤثرة وحاسمة ..
* طوال (9) شهور كانت (الحصة وطن) وانشغل شعب الهلال بقضايا السودان وهجر الملاعب ..
* الآن أمور البلد تسير للأفضل ونتوقع حضوراً جماهيرياً ينقل الهلال للمرحلة القادمة من البطولة ..
* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية ..
* و..و..
* وكل ما تواجه وتنتصر لنصر تاني يجينا شوق ..
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