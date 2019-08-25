كرامة وكبرياء !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* جرت العادة واثبتت الأيام أن (الفاشل لا يصاحب الناجحين) ..

* أو بالأصح (الناجح لا يصاحب الفاشلين) ..

* وذلك تماشياً مع مقولة (الطيور على اشكالها تقع) ..

* ولذلك أنا في الغالب أضع (خطين وعلامة استفهام تحت اسم كل مدرب يكون الكاردينال معجباً به أو مقتنعاً به) ..

* أي مدرب الكاردينال مبسوط منو أو سعيد بيهو طوالي أعرف إنو ده مدرب ما عندو حاجة ..

* وأي مدرب يستعجل الكاردينال في اقالته ولا يعجبه تأكد أنه مدرب ناجح وصاحب شخصية وفكر ..

* والله صحي ..

* ولهذا الكوكي في كل الاحوال هو ليس مدرب هلال ..

* وتركيزنا وعشمنا في مباراة اليوم لا علاقة له بالكوكي ولا علاقة له بالكاردينال ..

* نتعشم في نجوم الهلال وجمهور الهلال ..

* وندرك جيدا أن الهلال يخوض المنافسات الآن بدون إعداد بعد أن رفض الكاردينال (بطريقة غير مباشرة) اقامة معسكر للفريق او استجلاب فرق محترمة تلعب معه بغرض التجهيز ..

* وقد لعب الهلال مباراة ودية امام شندي لا غبار عليها قبل أن يأتي ويلعب أمام الحرس الجمهوري في تجربة أفضل منها التمرين ..

* فريق بهذا الإعداد الهش لن يكون قادرا علي تحقيق الحد الادني من تطلعات جماهيره ..

* ولكن ..

* عندما ينزل الهلال أرض الملعب نتناسى كل شئ وندخل وثقتنا كبيرة في تحقيق الفوز ..

* معظم نجاحات الهلال واشراقاته تحققت بهذه النية الصادقة والثقة الكبيرة ..

* حضر الهلال في المواعيد الكبيرة وكان قدر الرهان والتحدي ..

* كرامة الهلال ومكانته السامية تجعل خروجه من التمهيدي عيب وعيب كبير ..

* الأندية الكبيرة حتى عندما تكون منقوصة الاعداد تجدها تلعب من اجل الكرامة والكبرياء ..

* كل كبير يرفض المغادرة من المحطات الصغيرة ..

* ولعل الثورة السودانية العظيمة التي ادهشت العالم قد قدمت الشخصية السودانية بشكل مختلف ..

* الثورة اثبتت شجاعة هذا الشعب وقوته ورجالته ..

* كل الناس تحدثت عن سلمية الثورة ولكن اعتقد أن الثورة توفرت فيها شجاعة تفوق السلمية نفسها ..

* ليس سهلا أن تسقط نظاماً تمكن وحكم (30) سنة ويملك ما يملك من القوات النظامية والمليشيات ..

* ليس سهلا أن تواجه وبصدر عاري أسلحة تستخدم في الحروب والمعارك الضارية ..

* الثورة أعادت بريق الشخصية السودانية ..

* والتركيز علينا كبير ..

* والعالم كلو معجب بنا ..

* ولذلك نريد أن تكون الفرق المشاركة باسم السودان قدر هذا التحدي وقدر هذه المكانة الرفيعة ..

* انتصرنا في ميادين الثورة والرصاص والبمبان ويجب أن ننتصر في العشب الأخضر ..

* نحن الآن كشعب في قمة وحدتنا وقوتنا فلابد أن تواكب الاندية الرياضية هذه الصحوة ..

* والهلال هو قائد ورائد فعليه أن يكون اضافة لنجاحنا الوطني ..

* نحترم فريق ريون ولكن المقارنة بينه والهلال معدومة ..

* تعادلنا معه خارج الأرض والطبيعي أن نفوز عليه (رايح جاي) ..

* لن نعول على الكوكي كثيرا ولكن ننصحه بأن يتيح الفرصة للعناصر الأكثر فاعلية ..

* الكل توقع مشاركة موفق والثعلب وبشة الصغير أساسيين في مباراة الوصل الأخيرة ولكن الكوكي الذي يعشق التعادلات يصر أن يلعب مدافعا ..

* مباراة اليوم لن تحتمل الجبن والخوف ..

* الهلال يلعب بملعبه ووسط جمهوره ..

* الهلال تاريخيا (بخافو منو) فهو لا يخاف ..

* وفقدان الثقة هو أكثر ما يضر فريق الكرة ..

* عندما تفقد عناصر الفريق الثقة في نفسها ستقبل الهزائم من بغاث الفرق ..

* نجدد الثقة في أنفسنا ونلعب بثبات لأن الهلال هيبة بغض النظر عن من يرتدي الشعار ..

* حسين الجريف عليه أن يرتقي لمستوى الهلال ..

* ليس عيبا أن تخطئ ولكن (الرجفة والكبكبة) هي كل العيب ..

* عموماً ثقتنا في جميع اللاعبين لا حدود لها ..

* وننتظر اليوم هلال ناجح وفالح ومنتصر بإذن الله ..

* ومؤكد أن دور جماهير الهلال لا يقل كثيراً عن دور اللاعبين ..

* كلمة الجمهور اليوم مؤثرة وحاسمة ..

* طوال (9) شهور كانت (الحصة وطن) وانشغل شعب الهلال بقضايا السودان وهجر الملاعب ..

* الآن أمور البلد تسير للأفضل ونتوقع حضوراً جماهيرياً ينقل الهلال للمرحلة القادمة من البطولة ..

* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية ..

* و..و..

* وكل ما تواجه وتنتصر لنصر تاني يجينا شوق ..