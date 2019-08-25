جهاز الامن والمخابرات العامة يمنح خيارات لمنسوبي هيئة العمليات لتحديد مصيرهم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
منح جهاز المخابرات العامة عدداً من الخيارات، لمنسوبي هيئة العمليات، في تحديد مصيرهم، وذلك بعد رفضٍ عام لقرار ضمهم إلى الدعم السريع.
وبحسب مصادر موثوقة، فإن من الخيارات المطروحة تمثلت في البقاء بجهاز المخابرات، الانضمام إلى الدعم السريع، أو الانضمام إلى الاستخبارات، أو التقاعد بالمعاش.
والتقى مدير الجهاز الفريق أبوبكر دمبلاب أمس بعدد من ضباط هيئة العمليات حيث تم تنويرهم بالخيارات المقترحة وتبليغها للأفراد.
وذكرت المصادر أنه تم تصميم استمارة يتم تعبئتها بواسطة الأفراد ليحدد كل شخص رغبته.
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