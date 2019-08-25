نيابة الثراء الحرام تحصر ممتلكات أعضاء المجلس السيادي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكملت نيابة الثراء الحرام والمشبوه إجراءاتها لتسليم أعضاء مجلس السيادة إبراءات الذمة بغية حصر ممتلكاتهم وأصولهم المالية والثابتة، قبل أدائهم القسم أعضاءً بالمجلس وتسليمها للنيابة. وقال رئيس النيابة محمود مهدي إن النيابة ستسلم أعضاء المجلس السيادي إبراءات الذمة خلال الأسبوع الحالي، على أن تعاد إبراءات الذمة للنيابة بعد ملء البيانات التي تطلبها النيابة الواردة في إبراء الذمة والمتعلقة بممتلكات العضو سواء كانت مالية أو أصولاً ثابتة قبل تعيينه عضواً بالمجلس السيادي. وأوضح مهدي أن إبراءات الذمة تحتفظ بها النيابة بصورة سرية إلى حين نهاية الفترة الانتقالية أو ترك العضو المنصب لأي سبب، على أن تتولى النيابة حينها مراجعة إبراءات الذمة. المادة السابقة شح السيولة يعطل عمليات “الكديب” بالنيل الأزرق المقالة القادمة رئيس هيئة الدفاع عن البشير: البشير رفض استلام الصك الإماراتي الدولاري

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