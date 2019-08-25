جريمة حرب .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كثيرة هى الصور البشعة التى يرسمها العدوان السعودى على الشعب اليمنى ، وكثير من الاحداث التى صاحبت هذه الحرب لايمكن لمؤيدى العدوان التبرير لها بأى حال من الاحوال ، وكثيرا ما وردت شهادات من جهات حقوقية مختصة (اقليمية وعالمية) عن اختراقات كبرى لقواعد حقوق الانسان والعدالة وكانت فى بعض منها ترقى الى جرائم الحرب التى تستوجب العقاب الفورى ولا ينفع معها التراخى لان المجرم عديم الاحساس وفاقد الوازع الأخلاقي والدينى لايرتدع الا باللغة التى يعرفها فهذه جرائم السعودية بقصف المدارس والاسواق ومراكز العمل الاجتماعى والمستسفيات تكفى وحدها لتكتل العالم – لو كان حرا – ضد العدوان ولكنه لايفعل ، وهؤلاء هم ضحايا الحرب من الاطفال والنساء بالمئات ان لم نقل الاف لكن مازال العالم ينظر بلا مبالاة الى هذه التطورات .

ويمكننا القول ان هيومن رايتس ووتش قد خرجت عن المألوف نوعا ما واحرجت التحالف السعودي وانصاره بقولها ان الهجمات على الصيادين اليمنيين كانت متعمدة وترقى إلى جريمة حرب

جدير بالذكر ان عمليات بحرية التحالف أسفرت عن مقتل 47 مدنيا واحتجاز أكثر من 100 آخرين منذ عام 2018 وبعضهم تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز في السعودية بحسب هيومن رايتس ووتش