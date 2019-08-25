إرتفاع كبير في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف عدد من تجار اللحوم البيضاء والحمراء، بسوقي الخرطوم “2” وبحري لـ(السوداني) أمس، عن حدوث ارتفاع كبير في الأسعار عقب عطلة العيد، موضحين أن زيادة في اللحوم الحمراء نتيجت عن ضعف الوارد، أما البيضاء فبسبب ضعف العرض وزيادة الطلب.

وقال تاجر لحوم بالسوق المركزي الخرطوم عبد اللطيف إسماعيل لـ(السوداني) أمس، إن ضعف وارد الماشية من مناطق الإنتاج انعكس سلبا على ارتفاع الأسعار بالأسواق، مبينا أن سعر كيلو الضان قفز نحو (500) جنيه، والعجالي (400) جنيه، واشار عبد اللطيف، إلى تراجع حجم العرض بالملاحم.

وأكد وهب الله الصديق، تاجر بالخرطوم “2”، ضعف وارد الماشية نتيجة عدة مشكلات منذ فترة تسبب في ارتفاع الأسعار عقب عيد الاضحى، وأشار إلى أن هناك زيادة في أسعار الأعلاف وقلة عرضها، وأن هذا الوضع أدى لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء عموما، متوقعا بعد انتهاء فصل الخريف، وخاصة بعد توفر العلف تراجع أسعار اللحوم الحمراء، واصفا حركة البيع والشراء بأضعف القوة الشرائية، مبينا أن سعر الضان تراوح (450-500) جنيه للكيلو، وأضاف: هناك ارتفاع في أسعار اللحوم البيضاء نتيجة ارتفاع الطلب وضعف العرض، وقال إن كيلو فراخ الشركات بلغ (200) جنيه، أما المزارع (180) جنيها، بينما بلغ سعر طبق بيض المائدة (180) جنيها، وكيلو السمك (500) جنيه، موضحا أن ارتفاع أسعار السمك طرأ نتيجة لارتفاع مناسيب النيل، منوها إلى أن ارتفاع اللحوم البيضاء جاء لزيادة الطلب عليها.

وقال تاجر لحوم بيضاء بسوق بحري محمد الهادي، إن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم البيضاء، موضحا أن فراخ المزارع قفز إلى (170) جنيها وطبق بيض المائدة (160) جنيها، مشيرا إلى أن هناك شركات كبرى كانت تتبع للنظام السابق، حاليا توقفت عن العمل وانعكس على ضعف في العرض وزيادة في الأسعار.