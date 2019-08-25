ولاية جنوب كردفان تستعجل إكمال حصتها من الوقود للموسم الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كادوقلي (smc) استنجدت ولاية جنوب كردفان بالجهات المختصة لاكمال الحصة المقررة من الجازولين التي تبلغ (3) مليون و(500) جالون لري العروة الصيفية، في وقت كشفت فيه عن طواف علي عدد من المحليات للوقوف علي الموسم الزراعي . وقال د. سعيد حبيب الله مدير ادارة الموارد والانتاج بالولاية في تصريح لـ(smc) ان وزارة الزراعة والنفط تعهدت

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