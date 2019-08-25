شباب البني عامر والنوبة بكسلا ينفذون مبادرة لرتق النسيج الاجتماعي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفّذ شباب الأحياء الشرقية من أبناء قبائل البني عامر والنوبة بكسلا، “المبادرة الأخوية لنبذ العُنصرية والجهوية بين أحياء كسلا”، لرتق النسيج الاجتماعي، وعدم نشوء خلاف بين أبناء القبيلتين.

والتقى والي كسلا اللواء ركن محمود بابكر همد، بأعضاء المبادرة التي جاءت بإشراف مدير عام الإدارة العامة للشباب والرياضة المهندس آدم جرنوس، وأشاد بالمبادرة، وأكد رعايته لها منذ انطلاقها، ودعمها مالياً عبر الشباب والرياضة، ووجّه بتعميمها لبقية المحليات (القِربة وحلفا)، ووضع خُطة للمُساهمة في حقن دماء الأهل بالبحر الأحمر.

وفي ختام الاجتماع، تَواثَقَ الجميع للمُحافظة على السّلم الاجتماعي وتعزيز روح الوطنية وتوعية الشباب لتفويت الفُرصة على الطرف الخفي الذي يَعمل لتأجيج الصراع.

وشملت المُبادرة، دورة رياضية بين الأحياء وليالٍ ثقافية وبرامج مسرحية وغنائية عالجت التناحُر والتّفرقة وعدم قُبُول الآخر والمُعالجات اللازمة، بجانب برامج دعوية ومُحاضرات دينية بالمساجد ولقاءات احتفالية، كما شاركت الكنيسة في توعية منسوبيها. ودعمت إدارة الشباب والرياضة، الأندية والمراكز الشبابية بالمنطقة.