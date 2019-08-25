نبيل الكوكي: واثق من تأهل الهلال

الخليج 365 :

أقرّ المدير الفني للهلال نبيل الكوكي بأنّ مباراة فريقه اليوم أمام ريون سبورت الرواندي مهمة بالنسبة له، وسيعمل فيها على تحقيق الفوز لجهة أنّه يستهدف رفع المعنويات قبل النزال المرتقب أمام الوصل الإماراتي.

واليوم”الأحد”، يستقبل الهلال ضيفه ريون سبورت في إياب تمهيدي أبطال أفريقيا في السابعة والنصف مساءً.

وقال الكوكي في تصريحاتٍ للموقع الرسمي لنادي الهلال إنّ سيتأهل إلى الدور القادم من البطولة الإفريقية لأنّه سيلعب على أرضه وأمام جماهيره.

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وأضاف” أنا متأكّد أنّ الهلال سيجد دعمًا لا مثيل له أمام جماهيره اليوم وهذا بطبيعة الحال مؤشر إيجابي”.

وأوضح مدرب الهلال أنّه سيلعب أمام خصمًا عنيدًا ومحترمًا، مشيرًا إلى أنّه يضم عناصر مميزة وأنّه يتوجّب عليهم احترامه لتحقيق الهدف المنشود.

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وريون قد انتهت بالتعادل بهدفٍ لكلٍ، وسيكون ممثل السودان في حاجة إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل