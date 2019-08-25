إنتشار غير مسبوق لتجار العملة بالعاصمة..وأرتفاع في سعر الدولار

الخليج 365 : انتشر المئات من (سريحة) التجارة بالعملة الأجنبية في الشوارع الرئيسة والفرعية بمنطقة وسط الخرطوم. وبالمقابل ارتفع سعر الدولار مجدداً بعد أيام من الهبوط والتذبذب في سعره، ووصل مقابل الجنيه إلى (67) جنيهاً، بينما صوب مواطنون انتقادات عنيفة لتجارة العملة العلنية, ودعوا رئيس الوزراء لحسم فوضى تجارة العملة وإصدار مراسيم من مجلس السيادة لمنعها والتصدي لها بحسم والتعامل عبر القنوات المصرفية. ووصل سعر الدولار شراءً لما يسمى الشيك إلى (70) جنيهاً.

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