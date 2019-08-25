شكت مذيعة تعمل بفضائية مشاهدة من التهميش الذي ظلت تعاني منه من قبل إدارة البرامج بالفضائية، لافتة إلى أن الإدارة لا تسند لها مهام تقديم البرامج المختلفة حالها حال زميلاتها بالمحطة، وحاولت حد حيثها معرفة أسباب التهميش، إلا أنها لم تجد إجابة تبرر معاملة الإدارة، الشيء الذي دفعها للتفكير في تقديم استقالتها ومغادرة البلاد، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة تهدد إدارة “فضائية مشاهدة” بتقديم استقالتها بسبب (تهميشها)..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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