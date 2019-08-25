فنان كبير يغادر البلاد في سرية تامة

غادر فنان كبير صاحب قاعدة جماهيرية، البلاد في سرية تامة رغم ارتباطاته الفنية. وتعود التفاصيل وفقاً للمقربين إلى أن المطرب حاصرته الديون التي عجز عن سدادها، الشئ الذي دفعه للجوء إلى صديقه رجل الأعمال ليعمل على اخراجه من تلك الورطة، ونقلت المصادر أن تخلفه عن إحياء عدد من الحفلات لفت انتباه الناس إلى عدم تواجده بالبلاد، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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