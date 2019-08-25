التاريخ: 25-أغسطس-2019 فى : حوادث 144 مشاهدة لقى رجلان وسيدة مصرعهم جراء حادث مروري بطريق الابيض واصيب “8” آخرون بجروح سطحية. Advertisements وحسب افادة مصادر مطلعة لصحيفة المجهر فان البص كان في طريقه من ولاية جنوب كردفان منطقة كادوقلي متوجاً صوب الخرطوم, واثناء وصول البص طريق الابيض حدث اصطدام بين البص وناقلة وقود, نجم عن ذلك وفاة رجلين وسيدة واصابات طفيفة لآخرين, ومن ثم اتخذت الاجراءات اللازمة, واسعف المصابين لاحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع رجلين وسيدة واصابة (8) آخرين في حادث حركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.