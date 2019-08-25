هدي عربي “تزيح” القلعة من صدارة (حفلات الأعراس)..!

كشفت جولة قامت بها مصادر لعدد من صالات الأفراح الشهيرة بقلب الخرطوم عن التواجد الكثيف للفنانة هدى عربي داخلها لإحياء حفلات الزواج، بينما انحسر وبشكل ملحوظ تواجد الفنانة ندى القلعة والتي احتكرت لسنوات طويلة صدارة قائمة المطربات المطلوبات لإحياء حفلات الزواج في السودان.
وكشف مدير إحدى الصالات الشهيرة – فضل حجب اسمه – عن تواجد هدى داخل صالته معظم أيام الاسبوع، بينما صار تواجد القلعة ضئيلاً مقارنة بسابقتها. بالمقابل، كشفت ذات المصادر عن احتفاظ الفنانة إنصاف مدني بموقعها المميز في صدارة المطربات المطلوبات لإحياء حفلات (الجرتق)، حيث لا تزال تتربع على العرش، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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