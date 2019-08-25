محاصصات سياسية جديدة في ترشيحات الوزراء

فرغت قوى اعلان الحرية والتغيير من اعداد قائمة مرشحي الحقائب الوزارية في حكومة الدكتور, عبد الله حمدوك, بغية الدفع بها الى طاولة رئيس الوزراء اليوم الاحد, مؤكداً ان قائمة المرشحين لم تخل من محاصصات سياسية.

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وأكدت مصادر امس حرص قوى الحرية والتغيير على ان لا تتضمن القائمة اسماء سياسية بارزة او صارخة الانتماء السياسي, وأكدت بحسب صحيفة المجهر التوافق على الترشيحات الكلية توطئة للدفع بها الى رئيس الاوزراء لاختيار اعضاء حكومته.

وذكرت ان قيادة قوى التغيير تمضي لاقرار مبدأ الحكومة الرشيقة للكفاءات وتجنب تكرار تجارب النظام السابق في خلق وظائف دستورية متعددةتأتي خصماً على الميزانية العامة ولا تفي بالاغراض المطلوبة في تقديم الخدمات وإحداث التنمية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)