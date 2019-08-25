منوتشين: لدى ترامب صلاحية الطلب من الشركات وقف أعمالها في الصين

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الأحد، أن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صلاحية الطلب من الشركات الأمريكية وقف تعاملاتها التجارية في الصين، ولكنه "لم يفعل ذلك".

وأجاب منوتشين على سؤال لقناة "فوكس نيوز"، على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، بأن لدى ترامب سلطة الطلب من الشركات مغادرة الصين "بمقتضى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، إذا أعلن الطوارئ".

ويعود هذا القانون إلى 1977، لكن الوزير الأمريكي استدرك قائلاً إن ترامب "لم يفعل".

ويسمح هذا القانون للرئيس الأمريكي بتنظيم التجارة الخارجية في ظل "تهديد غير عادي واستثنائي" مصدره الخارج، ويطال السياسة الخارجية، أو الأمن القومي، أو الاقتصاد. ولم يسبق اللجوء إليه لقلب الموازين في ظل نزاعات تجارية.

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وقال منوتشين: "أعتقد أن ما قاله هو الطلب من الشركات بداية البحث عن حلول، لأننا في حرب تجارية طويلة".

وأكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي لاري كادلو، قدرة ترامب القانونية على أن يفرض على الشركات الأمريكية منع أي أنشطة تجارية مع الصين.

وقال كادلو لشبكة "سي ان ان"، إن "ما اقترحه ترامب على الشركات الأمريكية هو، أولاً عليكم التفكير في نقل عملياتكم، وسلسلة إمداداتكم إلى خارج الصين، وثانياً، نرغب في عودتكم إلى الوطن".