وفد من حزب لوبان يلتقي مسؤولين سوريين في دمشق

سيزور وفد من حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، الذي تقوده ماري لوبان، سوريا الأسبوع المقبل للاجتماع بأعضاء من حكومة الرئيس بشار الأسد.

وأعلن عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب والوزير السابق، تيري مارياني، اليوم الأحد عبر حسابه على تويتر، أن الزيارة ستستمر من 27 أغسطس الجاري إلى مطلع سبتمبر المقبل، وستتخللها لقاءات مع "مسؤولين سياسيين، واقتصاديين، وثقافيين، ودينيين في البلد العربي الذي يحارب بشجاعة وبنجاح كبير المتطرفين والإرهابيين الإسلاميين".

وأوضح السياسي، المعروف بقربه من نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي زار سوريا مرات عدة التقى فيها بالرئيس بشار الأسد، أن الوفد سيضم أيضاً أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي عن الحزب اليميني مثل نيكولا باي، وفيرجين غورون.