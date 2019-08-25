عاجل.. رئيس الوزراء اليمني يصل إلى عتق للاطلاع على الأوضاع بعد المعارك الأخيرة

أحمد عبيد بن دغر، مساء اليوم الأحد، إلى عتق للاطلاع على الأوضاع بعد المعارك الأخيرة. رئيس الوزراء اليمني،إلى عتق للاطلاع على الأوضاع بعد المعارك الأخيرة. وقالت صحف محلية": ان معين عبدالملك وصل محافظة شبوة مساء اليوم للاشراف على المعارك التس تخوضها الشرعية ضد الانتقالي.

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