قوى التغيير تلتقي بحمدوك غداً لتسليمه ترشيحات الجهاز التنفيذي

يتسلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد غداً الثلاثاء قائمة مرشحي قوى اعلان الحرية والتغيير، للوزراء في الحكومة الانتقالية.

وتعقد لجنة الترشيحات والمجلس المركزي لقوى اعلان الحرية، واعضاء التنسيقية، مساء اليوم اجتماعا حاسما لاختيار ثلاثة من مرشحي الكتل المكونة لقوى التغيير لكل وزارة.

وأكد القيادي بقوى التغيير، منذر ابو المعالي إكتمال كل الترشيحات وسيقوم المجلس المركزي لقوى التغيير الذي يسلمها إلى رئيس الوزراء.

وسيعلن رئيس الوزراء الحكومة في الثامن والعشرون من أغسطس الجاري حسب المواقيت الزمنية لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية المتفق عليها في الوثيقة الدستورية.

Advertisements

وقال القيادي بالحزب الاتحادي "الموحد"، محمد عصمت، لــ"اخبار الخليج 365" أن قوى الحرية والتغيير ملتزمة بمعايير لجنة الترشيحات باختيار الكفاءات الوطنية المستقلة.

وشدد رئيس الوزراء على أن اختيار الوزراء سيتم وفق المعايير التي وضعتها قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وتعتمد بالأساس على الكفاءات.

وتتكون الحكومة الانتقالية من 20 وزيراً كحد أقصى.