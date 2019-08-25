إقالة والي ولاية البحر الأحمر ومدير جهاز المخابرات العامة بالسودان

أصدر مجلس السيادة قرارات بإعفاء والي ولاية البحر الاحمر المكلف ومدير جهاز الامن بالولاية، وتعيين والي يحفظ هيبة الدولة على خلفية الصدامات الاهلية التي شهدتها مدينة بورتسودان خلال الايام الماضية التي راح ضحيتها قتلى وجرحى.

وأكد المجلس في بيان اتخاذ خطوات تحفظ هيبة الدولة جراء الاقتتال القبلي الذي جرى ببورتسودان وخلف عددا من القتلى والجرحى.

وأضاف انه تم رصد استخدام السلاح الناري مايكشف تدخلات خارجية وداخلية في الصراع.

وجه مجلس السيادة اتخاذ تدابير ايجابية التي تحول دون نقل الصراع الى مدن أخرى ورفع درجة الاستعداد وسط الاجهزة الامنية لرصد أي اجتماعات ولقاءات لتغذية الصراع.