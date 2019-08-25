قالت المستشارة الألمانية ميركل، إن المحادثات بين وزيري الخارجية الفرنسي والإيراني كانت (حدثا موازيا) لقمة مجموعة السبع وليس مبادرة من الدول الأعضاء. وشددت ميركل وفقاً لـ "سكاي نيوز"، على اللجوء إلى كل الوسائل لحل الملف الإيراني سلميا.

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كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: يجب أن نلجأ إلى كل الوسائل لحل الملف الإيراني سلميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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