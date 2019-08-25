البيت الأبيض: دعوة ظريف على هامش قمة السبع كانت مفاجأة لترامب

كأس الكونفيدرالية الأفريقية ايتول دو كونجو - الكونجو x

4:00 مساءا بيراميدز - مصر الدوري الإنجليزي الممتاز بورنموث x

3:00 عصرا مانشستر سيتي وولفرهامبتون x

5:00 مساء بيرنلي توتنهام هوتسبير x

5:30 مساء نيوكاسل يونايتد الدوري الإسباني الدرجة الأولى ديبورتيفو ألافيس x

5:00 مساء إسبانيول ريـال مايوركا x

7:00 مساء ريـال سوسييداد ليجانيس x

7:00 مساء أتلتيكو مدريد برشلونة x

9:00 مساء ريـال بيتيس الدوري الإيطالي أودينيزي x

6:00 مساء Advertisements ميلان روما x

8:45 مساء جنوى هيلاس فيرونا x

8:45 مساء بولونيا تورينو x

8:45 مساء ساسولو سامبدوريا x

8:45 مساء لاتسيو كالياري x

8:45 مساء بريشيا سبال x

8:45 مساء أتلانتا الدوري الفرنسي الدرجة الأولى موناكو x

5:0 مساءا نيم أولمبيك ستراسبورج x

5:00 مساءا رين باريس سان جيرمان x

9:00 مساءا تولوز

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