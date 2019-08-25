الارصاد تحذر من تأثر طقس السودان بسحب رعدية وامطار غزيرة غدا

حذرت الارصاد الجوية من استمرار تأثر طقس السودان بسحب رعدية وامطار غزيرة خلال الفترة المسائية اليوم الاحد تستمر حتى غدا الاثنين وفق متابعات موقع اخبار السودان .

وحددت وحدة الانذار المبكر موقع الفاصل المداري حيث ذكرت بانه يقع في شمال كسلا وعطبره، جنوب دنقلا وشمال والولايات الغربية ومن المتوقع ان يحافظ على موقعه خلال ال٢٤ساعة القادمة٠

وتوقعت الارصاد السودانية من تأثر حالة الطقس بسحب رعدية تؤدي الى هطول امطار غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة في اجزاء من ولايات القضارف، سنار،، جنوب وغرب كردفان دارفور الكبرى وتلك ابتداء من مساء اليوم الاحد وحتى غدا الاثنين .

Advertisements

ووفق متابعات موقع اخبار السودان لتقارير الطقس توقعت الارصاد هطول امطار خلال الاربعة وعشرين ساعة القادمة مختلفة الغزارة في ولايات السودان على النحو التالي:

-خفيفة الى متوسطة الشمالية، الجزيرة، النيل الابيض، النيل الازرق، شمال كردفان، كسلا

-متوسطة الى غزيرة: جنوب وغرب كردفان، دارفور الكبرى، القضارف، سنار