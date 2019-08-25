الكتاحة.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبو رغد…. إزييك..

وثيقتك (الكتاحة) خلها… الكتاحة التي تتجمع الآن في الافق.. هي الاعظم… وبعضها هو ..

الشيوعي الذي يتعامل مع حلفائه بسياسة ( وافقوا انتم حتى ارفض انا ..) بعض مشاهده هي ..

حمدوك … الشيوعي يرسل له أمس الأول أحد كبار قيادته .

(وصحيفة السوداني) امس تحمل ان الشيوعي/ لتغطية شيوعية حمدوك/ احد قادة الشيوعيين يقول

فصلنا حمدوك من الحزب .. لانه اغترب..

والقائد الشيوعي الذي يزور حمدوك… يقول لحمدوك… ما يجعل.. وجه رئيس الوزراء يتربد ..

الرجل يقترح على حمدوك .

اننا سوف نرسل لك عشرين اسما ونطلب اختيار ثمانية منهم باعتبارهم خيارك انت..

وحديث آخر .

والحديث يجعل حمدوك يقول للمندوب الشيوعي انه .

ان انا اطلقتها حمراء .. فإن تنظيم الاسلاميين سوف ( يجيبا الواطا) في اربع وعشرين ساعة .

وحمدوك حين يعلن في خطابه انه سوف يكون رئيساً لكل السودانيين .. عندها … الشيوعي يشعر بالخطر .. واحد قادة الشيوعيين يقول لحمدوك:

اوع الصادق المهدي يكون أكل رأسك.

اشارة الى ان حمدوك يبدأ عمله بزيارة الصادق المهدي.

وهناك الصادق يقول له:

اضمن لك الا يعمل الاسلاميون ضدك .. ان انت اصبحت رئيس وزراء حقيقياً.

واضمن لك ان يسقط الاخوان حكومتك في اسبوع ان شعروا انك دبابة يجلس في بطنها الشيوعيون..

و….. و…

مشهد صغير يا ابو رغد..

ومشاهد السودان السابقة واللاحقة .. نسردها..

واللاحقة ترسمها ثلاث شقق .. في شرق الخرطوم ..(واحدة منها بالقرب من مطعم شهير).. تنهمك مع الاخريات في اعداد مشروعات شيوعية ثلاثة .

فلانة تفصل مشروعاً لقانون النقابات (يطلع على النقابات الشيوعية ظبط).

ومكتب لاعداد منهج جديد للتعليم في المدارس….لابعاد جذور الارهاب الاسلامي..

ومكتب ثالث هو نوع من جهاز المخابرات..

لكن ما صنع المشاهد السابقة وما يصنع المشاهد اللاحقة هو مكتب (تحت … تحت) الارض .. مكتب يدير سياسة الشيوعي مع حلفائه ويدير المركزية الشيوعية المعروفة بحيث لا تشعر .. المركزية هذه .. بأن هناك من يديرها..

وما ينغمس فيه المكتب هذا الآن.. هو قائمة باسماء كل من يمهد لابعادهم.. من كل موقع في الدولة ..

ومشاهد طريفة .. ترسم مشهد المكتب الأول.. الذي هو تحت المكتب المركزي..

فايام الوثيقة الاطارية .. السيد الربيع يقوم بالتوقيع… والمكتب القيادي الذي (يظن) انه هو القائد … يهتاج… والمكتب هذا كان يرفض التوقيع.

وفي الاجتماع يجلدون الربيع جلداً يجعل السيد ..( …….. يوسف ).. عضو القيادة الحقيقية يتدخل ليقول:

الحقيقة…. انا طلبت منه التوقيع..

ويوسف هذا هو من يدير ملف المهنيين داخل الحزب الشيوعي..

وأسلوب آخر .. (لجعل البعض يبتلع ما.. لا يمكن ابتلاعه).

والأسلوب هذا رحلة وثيقة الاتفاق السياسي تكشفه..

فالحزب … يشعر ويعلم.. أن الجهة الأخرى التي تتشكك تماماً في الشيوعي… لن تقبل الوثيقة..

عندها.. الشيوعي الذي يكتب الوثيقة بيده.. وحتى يجري تسريبها .. يجعل السيد عمار .. يرسلها للسيد طه الذي هو اقل احمراراً وطه يرسلها لآخر قل اقل احمراراً من طه.. والآخر يرسلها لآخر في حزب آخر… والعضو في الحزب الآخر هو من يقدمها للمجلس.

والوثيقة تجاز.

والغطاء لا يتوقف هناك .

فالشيوعي يفلح في اخفاء الوثيقة .. حتى عن الذين وضعوها بأقلامهم..

فالشيوعي يكلف.. (الفراكشن) مكتب المحامين في الحزب بوضع الوثيقة..

ثم يرفضونها في الاجتماع… والمحامون المهتاجون .. يحتجون بأن الحزب هو الذي طلب منهم وضع الوثيقة.

والمحامون هناك الذين يظنون أنهم من القيادة .. وأنهم يقودون تجمع المهنيين.. .. لا يعرفون أن الشيوعي أسلوبه هو (اقبلوا أنتم.. لأرفض أنا..).

(٢)

….

يبقى أن السيد مناوي .. بحديثه للصحف الأسبوع الماضي يكشف وجود المكتب .(الـ تحت.. تحت.) هذا.

ويبقى أن المكتب الغريب هذا الذي يعد قائمة لإبعاد (١٤٠٠) موظف كبير في الدولة… يعد الآن لتعيين خطير جداً..

يعد لتعيين الفريق عباس لقيادة القوات المسلحة..

(وما تقول.. لي عباس منوو).

أو تعيين الفريق جمال…

(وما تقول لي جمال منوو).

ونستأنف الحديث حين يصل إلينا الجزء الثاني عن تفسير الأحلام..

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بريد.

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شندي أنموذجاً ..

وشندي التي هي رمز السودان إلى درجة أن قرنق كان يعتبر أن دخوله إليها هو كسر لعين السودان ..

شندي هذه تصبح الآن أنموذجاً لما تفعله شبكة التواصل الاجتماعي البلهاء التي لا تعرف الناس.

والأسبوع الماضي … شخص واحد أبله.. يكتب في موقعه جملة قبيحة عنها .

والشبكة مثل النيران وسط قطاطي القش تنشر النار..

وشندي بحر.. لا ينجسه بول أحد فيه..

لكن المحاسبة ضرورية..

وسهل جداً أن يصل جهاز الأمن إلى صاحب المنشور الأول..