مستر (نو) !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* هكذا سماني بعض الثوار..

* فأنا – حسب رأيهم – كنت أعارض الإنقاذ..

*حتى إذا ما ذهبت الإنقاذ هذه – الآن – فأنا (لسه) أعارض..

* تماماً كما الشيوعي ذاك – في الطرفة – الذي نجا من الغرق إلى جزيرة نائية..

* فسأل نفراً من أهلها إن كانت لديهم حكومة..

* فلما أجابوا بالإيجاب صاح فرحاً: خلاص تمام…أنا معارض منذ هذه اللحظة..

* وللغرابة فإن الشيوعيين – عندنا – مازالوا يعارضون أيضاً..

* وفي غرابة أشد فإنني أجد نفسي داخل خندقهم هذا ذاته…بمحض الصدفة..

* فمعارضتهم هذه (بالمنطق)…وتخوفهم في محله..

* وقمة المنطق أن يبصر المرء ما لا يبصره الكثيرون… فالمقدمات تقود إلى النهايات..

*هكذا هو المنطق الرمزي… والصوري… والسياسي كذلك..

* لا منطق الـ (لا) منطق الذي ظل ينتهجه كثير من إعلاميي الإنقاذ… ومنهم إسحاق..

* فإسحاق هذا أثبتت الأحداث ــ الآن ــ أن كل حديثه (فشنك)..

* لا قوة تدبير… ولا عبقرية تنظير … ولا مسرحيات ظاهرها الغباء وباطنها الذكاء..

* بل بدا كل شيء ــ واحد ــ غبياً جداً؛ منذ لحظة السقوط المدوي..

* فقد آمن كثيرون منهم بمقولة (لن نسلمها إلا لعيسى)… وما من عيسى أصلاً..

*ولكن ــ وإحقاقاً للحق ــ أبصر قليلٌ منهم ما عمي عن غالبهم..

*منهم من كان سابقاً؛ كالجميعابي… وغازي صلاح الدين… وأمين حسن عمر…

* ومنهم من جاء لاحقاً؛ كأحمد عبد الرحمن… وربيع عبد العاطي..

* ومما قاله أحمد عبد الرحمن هذا: (لقد سقطنا منذ لحظة انقيادنا لشخص واحد)..

* كل الإسلاميين ــ عدا قلة ــ انساقت وراء البشير..

* فهو ما يريهم إلا ما يرى… وما يهديهم إلا سبيل الرشاد؛ وهكذا يُصنع الطغاة..

* ونحن نستخدم كلمة (نو) الآن منعاً لصناعة فرعون آخر..

* فلا قداسة إلا للأفكار… والسياسات… والمواثيق؛ وللثورات فراعينها أيضاً..

* وميثاق الثورة الدستوري تم خرقه قبل أن يجف حبره..

* قيل لا محاصصة… فإذا بالمحاصصة تبدأ مع بداية الاختيار للمجلس السيادي..

* فإن قلنا (نو) صيح فينا بغضب: أنتم (مستر نو)..

* وكذلك حين انتقدنا القدرات التفاوضية للذين انبروا لهذه المهمة من الثوار..

* وأيضاً عندما قلنا (نو) لطول خطاب الأصم..

* فـ (طول) عمر الإنقاذ ظللنا ننتقد (طول) خطبها السياسية الجوفاء… بلا معنى..

* فمن سمات الديمقراطية (الحقة) قلة الكلام… وكثرة العمل..

* وفي الديمقراطيات العالمية الراسخة لا أحد يتكلم كثيراً… حتى يمل المستمعون..

* فهم يعملون بحكمتنا المهملة (خير الكلام ما قلَّ ودلَّ)..

* وسوف نظل نقول (نو) متى رأينا اعوجاجاً يستحق التقويم… فلا بشير جديد..

* ولكن (مستر نو)!!