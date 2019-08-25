القبض على شبكة تجسس تقوم بحصر عناصر الشرطة السودانية بالعمارات…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت مباحث نيابة مخالفات الاراضي من القبض على شبكة تقوم بحصر عناصر ومنسوبي قوات الشرطة بالبلاد، وضبطت بطرف الشبكة سجلات تحوى اسماء (8700) شرطي قام عناصر الشبكة بتسجيلهم بعد ان اتخذوا من احد المقرات بالعمارات شارع (59) مقراً لشركة وهمية تديرها المنظومة تحت اسم شركة الديار للانشطة المتعددة، وكانوا يقومون باستدراج عناصر الشرطة اليها والقيام باخذ بطاقاتهم العسكرية وتصويرها ومن ثم تسجيلهم، وقالت مصادر لـ (الإنتباهة) ان عناصر العصابة الوهمية ادعوا ان زعيمهم صاحب الشركة ينتمى لقوات الدعم السريع برتبة العقيد، الا انه عقب القبض عليه انكر ولم يتم العثور بطرفه على ما يفيد بانتمائه للدعم السريع، الا ان الشرطة عثرت بحوزته على بطاقة من المجلس الاعلى تؤكد انه عمدة قبيلة (…)، ونقلت مصادر ان المتهم الذى اتضح انه لا يملك اى قطع اراض وانه احتال على منسوبي الشرطة، ادعى ان لديه (17) الف قطعة ارض يمتلكها وينوى وهبها لمنسوبي الشرطة وتوزيعها عليهم شريطة الحضور الى مقر شركته وتسجيل اسمائهم واحضار بطاقاتهم فقط، حيث يقوم بتصوير البطاقة بمبلغ (10) جنيهات فقط ولا يأخذ مقابلاً مالياً نظير الاجراءات الاخرى التى يقوم بها في ما يتعلق بالاراضي الوهمية، ولفتت المصادر الى ان المتهم اوهم ضحاياه بانه سيمنحهم قطع اراضٍ بام درمان وشرق النيل، ورجحت مصادر ان تكون الشبكة شبكة تجسس تسعى لحصر قوات الشرطة واستخلاص معلومات، لاسيما انها لم تأخذ اى مبالغ مالية من اى من عناصر الشرطة الذين قامت بتسجيلهم.