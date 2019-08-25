على خطى الإمارات.. البحرين تمنح مودي وساما رفيعا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تأتي زيارة مودي للإمارات والبحرين في وقت تتعرض فيه حكومته لانتقادات على خلفية تعاملها مع ملف كشمير ذي الغالبية المسلمة

منح عاهل البحرين حمد بن عيسى، السبت، رئيس وزراء الهند ناريندار مودي، وساما رفيعا.

جاء ذلك خلال استقبال بن عيسى مودي، الذي يزور البحرين لمدة يومين، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

ومنح بن عيسى مودي “وسام البحرين من الدرجة الأولى”؛ تقديرا لجهود الأخير “في تعزيز العلاقات بين البلدين”، وفق المصدر ذاته.

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ووصل مودي البحرين في زيارة، هي الأولى من نوعها على مستوى رؤساء وزراء نيودلهي إلى المملكة، استهلها بمحادثات ثنائية مع نظيره البحريني خليفة بن سلمان.

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وفي ختام زيارته الإمارات، السبت، قلّد ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، رئيس وزراء الهند “وسام زايد”، أرفع وسام مدني في البلاد.

وتأتي زيارة مودي للإمارات والبحرين في وقت تتعرض فيه حكومته لانتقادات عالمية واسعة، على خلفية تعاملها مع ملف إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع الجارة باكستان.