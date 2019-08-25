رئيس هيئة الدفاع عن البشير: البشير رفض استلام الصك الإماراتي الدولاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، أحمد إبراهيم الطاهر في مقابلة مع “الإنتباهة” إن البشير رفض استلام شيك المليون دولار من الإمارات. ورأى الطاهر أن وضع البشير داخل (قفص) نوع من الإهانة ولا يليق، وذكر أن تقديم المساعدات والهدايا للرؤساء في المنطقة العربية عادة. وكشف الطاهر لأول مرة عن وصول الـ(25) مليون يورو التي منحها ولي العهد السعودي للبشير عبر طائرة خاصة.

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