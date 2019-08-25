مع حمدوك في بعض كلماته

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد وصوله الى الخرطوم وادائه القسم اراد السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ان يكون واضحا وكتابا مفتوحا حتى يفهمه الجميع ، ولم يترك الرجل الفرصة تمر دون ان يلفت نظر الجميع الى السياسة العامة التى ستقوم عليها ادارته وتصديه للمسؤولية فنجده يؤكد اولا على حقيقة راسخة وهى ان السلام والاقتصاد توأم لايمكن فصلهما وهى رسالة من الرجل للقوى السياسية فى الداخل ولأصحاب الشان من المختصين حول السودان واوضاعه وبالتالى فان الحركات المسلحة التى تخوض الحرب ضد الدولة ليست مستبعدة من خطاب حمدوك وهو يناشدهم للمساهمة فى اخراج البلد من وهدتها خاصة وان الوضع قد تغير وغير مقبول من اى حركة مسلحة ان تظل ترفع السلاح وتعيق عملية السلام وبالتالى فهى المسؤولة عن اعاقة حل مشاكل الاقتصاد.وهذا منطقي وطبيعي جدًا، اذ لا اقتصاد بدون سلام شامل.

وجميل كان كلام الدكتور حمدوك وهو يقول البلد بتشيلنا كلنا وهذا يعنى ان اى دعوة للاقصاء غير مقبولة عنده وهى رسالة هامة لمن اختاروه ورفض صريح لشعاراتهم التى كانت مرفوعة فى بداية الثورة وهى تدعو للاقصاء والتطرف ، وهى ايضا رسالة لكوادر النظام البائد المتوزعين بكثافة فى عدد من المؤسسات والوزارات والقول لهم انه بالامكان التعايش معهم وعدم افتعال اى مشكلة معهم طالموا التزموا الجادة وابتعدوا عن اعاقة المسيرة وهى ايضا رسالة لقوى التغيير او بعض مكوناتها ان تتعقل فى تعاطيها مع الملفات الوطنية وعدم توتير الاجواء حتى يتمكن من اداء مهامه.

السيد حمدوك كان واضحا جدا وهو يعلن وقوفه على مسافة واحدة من الجميع ولا يقبل بسياسة الاستقطاب الحاد وذلك باصراره على ان الكفاءة فقط هى المعيار وقوله بامكان رفض مرشحى الحرية والتغيير ممايعنى الابتعاد عن المحاصصة.