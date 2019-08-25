إعلان ام رمتة والسلام منطقتى كوارث بالنيل الابيض….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن والي النيل الأبيض المُكلّف اللواء الركن حيدر الطريفي، أنّ محليتي “أم رمتة” و”السَّلام” منطقتا كوارث لتأثُّرهما بالسيول والفيضانات، مِمّا أدّى لانهيار (21) ألف منزل، وعجز الولاية والمؤسسات والمنظمات الخيرية عن تغطية الحاجة المُتَجدِّدة للمُتأثِّرين.

ووجّه الوالي خلال مؤتمر صحفي أمس، نداء استغاثة واستنفار عاجل لكَافّة المُنظّمات الوطنية والأجنبية والحكومة المركزية والخيِّرين، لتقديم المُساعدات الإنسانية للمتأثرين بالسيول والأمطار بعددٍ من محليات الولاية، وأشار إلى أنّ حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بها تفوق إمكانَات الولاية والعون الذي تَمّ تقديمه حتى الآن، وأوضح أنّهم نفّذوا أكثر من (28) طلعة وجولة من المُساعدات الإنسانية والقوافل البرية وإعادة صيانة الطريق البري “كوستي – النعيم”، ووصف ما حدث بالولاية جَرّاء السُّيول والأمطار بأنّه مأساة حقيقية تتطلب تضافُر كَافّة مُكوِّنات المُجتمع المدني بالبلاد للخروج من هذه الأزمة، ونوّه لحجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمشروعات الزراعية بعددٍ من المحليات، بجانب نفوق أعدادٍ كبيرةٍ من الماشية، وأكّد أنّه رغم فداحة الأضرار والخسائر في المُمتلكات، إلا أنّ هنالك سبع حالات وفاة فقط بالولاية، ثلاث منها في “أم رمتة”، واثنتان في “السلام”، وواحدة في كل من “تندلتي والجبلين”.