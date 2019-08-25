وقفة احتجاجية لأنصار البشير وأهله أمام المحكمة

شهدت المناطق القريبة من موقع محاكمة الرئيس المعزول البشير تجمع أعداد من مؤيدي البشير وهم يحملون صوره ويرددون الهتافات السابقة التي كانت تردد في عهد السابق “لا لدنيا قد عملنا ونحن للدين فداء” ولم تحرك الهتافات أي مشاعر لدى المحيطين بالمنطقة، حيث لم يتجاوز عددهم المائة شخص، وبعد هتافات رددها مؤيدي البشير تفرقوا بصورة عادية ولم يحدث أي احتكاك بينهم وبين الشرطة التي كانت بالقرب منهم إلى أن تفرقوا بسلام وهم يحملون صور الرئيس السابق، بحسب صحيفة الدار.