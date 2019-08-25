التاريخ: 25-أغسطس-2019
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شهدت المناطق القريبة من موقع محاكمة الرئيس المعزول البشير تجمع أعداد من مؤيدي البشير وهم يحملون صوره ويرددون الهتافات السابقة التي كانت تردد في عهد السابق “لا لدنيا قد عملنا ونحن للدين فداء” ولم تحرك الهتافات أي مشاعر لدى المحيطين بالمنطقة، حيث لم يتجاوز عددهم المائة شخص، وبعد هتافات رددها مؤيدي البشير تفرقوا بصورة عادية ولم يحدث أي احتكاك بينهم وبين الشرطة التي كانت بالقرب منهم إلى أن تفرقوا بسلام وهم يحملون صور الرئيس السابق، بحسب صحيفة الدار.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية لأنصار البشير وأهله أمام المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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