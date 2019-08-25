إرجاء جلسة متهم سرق (ركشة) وباعها

التاريخ: 25-أغسطس-2019 فى : حوادث 34 مشاهدة ارجات محكمة جنايات الحاج يوسف ملف اتهام رجل سرق مبالغ مالية من داخل منزل مواطن. واشترى بها ركشة, فيما يواجه متهم آخر تهمة استلام المال المسروق. Advertisements ونسبة لظروف خاصة بالمحكمة تم تأجيل الجلسة وحدد قاضي المحكمة مولانا عاطف محمد عبد الله جلسة لاحقة للسير في قضية الاتهام. وتشير تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة المجهر الى ان الشاكي دون بلاغا بقسم الشرطة قال فيه ان المتهم قام بسرقة امواله وشراء ركشة بها, ومن ثم تم بيع الركشة ايضا لشخص آخر, وتم القبض على المتهم واقر بارتكابه لجريمة السرقة وارشد على المتهم الثاني, وعقب الفراغ من التحريات امرت النيابة بتقديم المتهم الاول للمحاكمة تحت المادة “174” من القانون الجنائي السرقة والمتهم الثاني تحت تهمة استلام المال المسروق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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