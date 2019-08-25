ضبط شبكة تجرى حصراً استخباراتياً لقوات الشرطة

تمكنت مباحث نيابة مخالفات الاراضي من القبض على شبكة تقوم بحصر عناصر ومنسوبي قوات الشرطة بالبلاد، وضبطت بطرف الشبكة سجلات تحوى اسماء (8700) شرطي قام عناصر الشبكة بتسجيلهم بعد ان اتخذوا من احد المقرات بالعمارات شارع (59) مقراً لشركة وهمية تديرها المنظومة تحت اسم شركة الديار للانشطة المتعددة، وكانوا يقومون باستدراج عناصر الشرطة إليها والقيام بأخذ بطاقاتهم العسكرية وتصويرها ومن ثم تسجيلهم،

وقالت مصادر ان عناصر العصابة الوهمية ادعوا ان زعيمهم صاحب الشركة ينتمى لقوات الدعم السريع برتبة العقيد، إلا انه عقب القبض عليه انكر ولم يتم العثور بطرفه على ما يفيد بانتمائه للدعم السريع، إلا ان الشرطة عثرت بحوزته على بطاقة من المجلس الاعلى تؤكد انه عمدة قبيلة (…)، ونقلت المصادر ان المتهم الذى اتضح انه لا يملك اى قطع أراضٍ وانه احتال على منسوبي الشرطة، ادعى ان لديه (17) ألف قطعة أرض يمتلكها وينوى وهبها لمنسوبي الشرطة وتوزيعها عليهم شريطة الحضور إلى مقر شركته وتسجيل أسمائهم واحضار بطاقاتهم فقط، حيث يقوم بتصوير البطاقة بمبلغ (10) جنيهات فقط ولا يأخذ مقابلاً مالياً نظير الإجراءات الأخرى التى يقوم بها في ما يتعلق بالأراضي الوهمية.

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ولفتت المصادر إلى ان المتهم أوهم ضحاياه بأنه سيمنحهم قطع أراضٍ بأم درمان وشرق النيل، ورجحت مصادر ان تكون الشبكة شبكة تجسس تسعى لحصر قوات الشرطة واستخلاص معلومات، لاسيما انها لم تأخذ أى مبالغ مالية من أى من عناصر الشرطة الذين قامت بتسجيلهم، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)